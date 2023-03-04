В Новосибирск придет похолодание до -12 градусов перед 8 марта

5 марта ночью похолодает до -12. Фото: Иван ПРОХОРОВ

В ближайшие дни в Новосибирске похолодает до -12 градусов. Такой прогноз передает Западно-Сибирский гидрометцентр.

В воскресенье, 5 марта, ночью будет небольшой снег, днем преимущественно будет без осадков. Ночью ожидается -10... -12 градусов, днем будет -3... -5 градуса. Немного теплее будет в понедельник, до -8... -10 градусов ночью и -1...+1 градуса днем.

С 7 марта начнется потепление: ночью будет около -3...-5 градусов, а днем до +1...+3. Местами пройдет небольшой снег. 8 марта Росгидрометцентр обещает пасмурную и дождливую погоду с температурой около 0 градусов.

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