Поиски 37-летнего мужчины из Новосибирска с татуировкой на левой руке завершены

Мужчина нашелся спустя неделю после исчезновения. Фото: предоставлено Кристиной Коневой.

В Новосибирске закончились поиски 37-летнего мужчины с татуировкой на левой руке. Об этом КП-Новосибирск сообщила его сестра.

— Сегодня он нашелся. Все хорошо, жив, здоров, — рассказала девушка КП-Новосибирск.

Напомним, ранее сибиряк пропал, уйдя из дома на улице Костычева. его телефон всю неделю периодически появлялся в сети, однако на звонки пропавший не отвечал.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Телефон периодически появляется в сети»: в Новосибирске ищут 37-летнего высокого мужчину с тату на левой руке

В Новосибирске ищут 37-летнего высокого мужчину с тату на левой руке (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер