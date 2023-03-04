Поиски 37-летнего мужчины из Новосибирска с татуировкой на левой руке завершены

Мужчина нашелся спустя неделю после исчезновения. Фото: предоставлено Кристиной Коневой.
В Новосибирске закончились поиски 37-летнего мужчины с татуировкой на левой руке. Об этом КП-Новосибирск сообщила его сестра.
— Сегодня он нашелся. Все хорошо, жив, здоров, — рассказала девушка КП-Новосибирск.
Напомним, ранее сибиряк пропал, уйдя из дома на улице Костычева. его телефон всю неделю периодически появлялся в сети, однако на звонки пропавший не отвечал.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Телефон периодически появляется в сети»: в Новосибирске ищут 37-летнего высокого мужчину с тату на левой руке
В Новосибирске ищут 37-летнего высокого мужчину с тату на левой руке (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер