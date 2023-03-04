«Переломили ему кости»: в Новосибирске стая собак загрызла кота

Собаки разорвали кота возле дома его хозяйки. Фото: предоставлено героиней публикации.

Ужасающий случай произошел в Новосибирске на улице Ярослава Гашека. Там стая из бродячих собак расправилась с котом.

— Это частный сектор. Каждую ночь ходит стая из 20 собак по участкам, раздирают котов и нападают на людей. В этот раз жертвой стал мой кот. Я даже не видела этого момента. Услышала. что рядом с домом собаки лают, через 5 минут, как они замолкли, выхожу на улицу, а там лежит труп кота, кости зубами переломаны. Рядом находится школа, были случаи с детьми, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Владислава Шахтерина.

По словам женщины, собаки не дают покоя району с начала зимы. Их никто не подкармливает, еду они достают из мусорных баков.

Напомним, ранее бродячие собаки на улице Забалуева прогрызли мужчине ногу.

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