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НовостиОбщество4 марта 2023 7:27

Новосибирцы получают ложные сообщения о гибели мобилизованных на СВО

Официальные власти развенчали эти фейки
Источник:kp.ru
Мошенники сообщают жителям Новосибирской области о якобы смерти их родственников.

Мошенники сообщают жителям Новосибирской области о якобы смерти их родственников.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новосибирцам массово звонят на мобильные, сообщая о гибели мобилизованных на СВО. Власти призывают не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам.

— Жителям Новосибирского района поступают телефонные звонки, сообщающие якобы о смерти родственников, участвующих в СВО. После проверок информация оказывается ложной. Поэтому просим сохранять спокойствие, не верить подобным звонкам и обязательно проверять поступающую информацию в официальных органах, — сообщает администрация Криводановского сельсовета.

Напомним, ранее о таких звонках от мошенниках жителям Куйбышевского района сообщалось в январе 2023 года.

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