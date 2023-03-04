Новосибирцы получают ложные сообщения о гибели мобилизованных на СВО

Мошенники сообщают жителям Новосибирской области о якобы смерти их родственников.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Новосибирцам массово звонят на мобильные, сообщая о гибели мобилизованных на СВО. Власти призывают не поддаваться панике и доверять только проверенным источникам.
— Жителям Новосибирского района поступают телефонные звонки, сообщающие якобы о смерти родственников, участвующих в СВО. После проверок информация оказывается ложной. Поэтому просим сохранять спокойствие, не верить подобным звонкам и обязательно проверять поступающую информацию в официальных органах, — сообщает администрация Криводановского сельсовета.
Напомним, ранее о таких звонках от мошенниках жителям Куйбышевского района сообщалось в январе 2023 года.
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