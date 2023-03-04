Аренда квартир в Турции выросла в два раза после землетрясения

Аренда квартир в непострадавших от землетрясения районах выросла в два раза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В отдельных районах Турции после череды землетрясений в два раза выросли арендные ставки. Жители пострадавших районов отправились искать себе новое жилье. Цены выросли вслед за спросом в тех районах, коих природное бедствие не коснулось.

— Я общалась с коллегами из Антальи и Аланьи. Местные риелторы говорят, что после землетрясения цены на аренду в отдельных районах Турции выросли в 1,5–2 раза. Но пока еще прошло слишком мало времени, и серьезной аналитики нет, — сообщила изданию News.ru основатель компании по зарубежной недвижимости Nev Real Estate Екатерина Никитина.

На конец февраля в ряде риелторских компаний заявляли, что цены не изменились, так как те районы, где они обычно продают жилье — Стамбул и Анталийское побережье — от землетрясения не пострадали. Однако, по данным местных сейсмологов, эти регионы все еще могут быть опасны для жизни.

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