В Новосибирской области создадут Центр мониторинга кибербезопасности, защищающий от хакерских атак на сайты органов власти. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Новосибирской области создадут Центр мониторинга кибербезопасности, защищающий от хакерских атак на органы власти. Об этом сообщил Министр цифрового развития и связи Сергей НСО Цукарь.

— В этом году будет создан региональный SOC (Security Operation Center), который позволит в круглосуточном режиме мониторить все атаки на наши защищённые сети. Это более высокий уровень защиты, там даже будет предусмотрена такая функция, как компьютерная криминалистика, когда любая попытка проникновения расследуется буквально, как преступление, — от и до, — рассказал Цукарь изданию «Ведомости Законодательного собрания НСО».

По словам министра, перед центром будет стоять задача защищать от изощренных киберугроз. Таких, например, когда хакер похищает или зашифровывает данные, чтобы продать или потребовать деньги за дешифровку. Хотя большая часть атак к этому не относится, важно всегда быть начеку.

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