Застряли почти 200 пассажиров: три рейса из Новосибирска задержали больше чем на шесть часов

Почти у 200 пассажиров вылет откладывается на 6 часов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 4 марта из-за плохой погоды три рейса в Красноярск, Кызыл и Ташкент задержались в новосибирском аэропорту Толмачево.

— Объявлена задержка трех рейсов авиакомпаний «ЮTэйр» и «ИрАэро» продолжительностью более 6 часов. 196 пассажиров, из них 12 детей, ожидают вылета в пункты назначения. Осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов, — сообщила Новосибирская транспортная прокуратура.

По данным онлайн-табло аэропорта, рейс U137 в Красноярск отложен на 12:30, рейс IO 124 в Кызыл —до 17:45. IO 7491 в Ташкент перенесен на 23:05.

Также ведомство проводит проверку по задержке рейса «Тюмень-Новосибирск» на четыре часа.

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