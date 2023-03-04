«Уехала на выходные к бабушке и пропала»: в Новосибирске ищут 17-летнюю студентку во всем черном

девушка пропала еще 10 февраля. Фото: «Лиза Алерт».

В Первомайском районе Новосибирской области пропала 17-летняя Букреева Анастасия Олеговна. Девушка ушла из общежития еще 10 февраля, но ее поиски волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» начали только недавно.

— Девушка проживает в общежитие училища, 10 февраля этого года написала заявление на выходные к бабушке, до места жительства бабушки не доехала. Ранее пропадала. Поиски девушки родные начали незамедлительно, было написано заявление в полицию. К большому сожалению, не каждый житель области знает про поисковый отряд и обращается вовремя, — рассказала КП-Новосибирск руководитель пресс-службы новосибирского отряда «Лиза Алерт» Ольга Бобкова.

Приметы пропавшей: рост 170 см, нормального телосложения, русые волосы и серо-голубые глаза. Перед уходом была одета в черный удлиненный пуховик, черные брюки или джинсы, черные ботинки и черную шапку.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.

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