«Уехала на выходные к бабушке и пропала»: в Новосибирске ищут 17-летнюю студентку во всем черном

девушка пропала еще 10 февраля. Фото: «Лиза Алерт».
В Первомайском районе Новосибирской области пропала 17-летняя Букреева Анастасия Олеговна. Девушка ушла из общежития еще 10 февраля, но ее поиски волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» начали только недавно.
— Девушка проживает в общежитие училища, 10 февраля этого года написала заявление на выходные к бабушке, до места жительства бабушки не доехала. Ранее пропадала. Поиски девушки родные начали незамедлительно, было написано заявление в полицию. К большому сожалению, не каждый житель области знает про поисковый отряд и обращается вовремя, — рассказала КП-Новосибирск руководитель пресс-службы новосибирского отряда «Лиза Алерт» Ольга Бобкова.
Приметы пропавшей: рост 170 см, нормального телосложения, русые волосы и серо-голубые глаза. Перед уходом была одета в черный удлиненный пуховик, черные брюки или джинсы, черные ботинки и черную шапку.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, сообщите по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер