Следователи начали проверку после того, как третьеклассник из Новосибирска сломал позвоночник на уроке физкультуры

Следователи начали проверку после несчастного случая. Фото: предоставлено матерью школьниа.

Следователи СК России по Новосибирской области начали доследственную проверку после того, как в новосибирской школе третьеклассник сломал позвоночник на уроке физкультуры.

— В ходе проверки предстоит установить обстоятельства, изложенные в СМИ. Следственные органы дадут юридическую оценку действиям руководства и сотрудников образовательного учреждения на предмет соответствия предоставляемых услуг правилам безопасности жизни и здоровья детей. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в региональном СУ СК РФ.

Напомним, мальчик почувствовал резкую боль в груди, когда делал кувырок. Из школы его увезли на «скорой» с переломом позвоночника. Мать школьника рассказала, что ей никто не позвонил из полиции, хотя она передала туда информацию, также не связался никто из школьной администрации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Третьеклассник сломал позвоночник на уроке физкультуры: учитель назвала его симулянтом

В Новосибирске третьеклассник сломал позвоночник на уроке физкультуры (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер