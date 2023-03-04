Очень удобно: капибары из Новосибирского зоопарка решили искупаться в поилках вместо бассейна

Капибары из Новосибирского зоопарка решили искупаться в поилке. Фото: Анна НОВИКОВА

Капибары из Новосибирского зоопарка повеселили посетителей своей беспардонностью. В холодное время года им приходится делить теплый вольер с другими обитателями зверинца, и, как оказалось, водосвинки не отличаются тактом.

Так, несмотря на наличие в вольере большого бассейна, принимать водные процедуры капибары решили в тазиках с водой. Причем — сразу в двух. В одном свинка удобно уселась, а в другой поставила лапы. И ее совсем не смутило, что это — чья-то поилка.

Впрочем, соседям капибар, на их большое счастье, тоже не было дела до их беспардонности.

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