Шеф-повар из Новосибирска попал на кондитерское реалити-шоу Клавы Коки — он привез ей торт в виде камня

Александр Логиновский из Новосибирска стал участником кондитерского реалити-шоу «Здравствуй, сладкий!». Фото: предоставлено участником публикации

25-летний шеф-повар Александр Логиновский из Новосибирска стал участником кондитерского реалити-шоу «Здравствуй, сладкий!», которое ведут Клава Кока и Нина Тарасова. Выпуск с ним выйдет в эфир 4 марта.

— Интерес к кондитерскому искусству у меня появился еще в детстве: я смотрел, как мама что-то готовила, помогал ей. Первым моим творением были вафельные трубочки с заварным кремом. А потом в 2015 году я поступил в новосибирский колледж питания, где окончательно влюбился в кулинарию в целом. Но десерты — это отдельная любовь. Я всегда был сладкоежкой, и сейчас продолжаю любить не только вкусные сладости, но и красивые, чтобы они были настоящим искусством, — рассказал Александр КП-Новосибирск.

Кондитерским искусством Александр занимается уже 8 лет. Фото: предоставлено участником публикации

На телешоу сибиряка пригласили сами редакторы программы, которым понравились его работы. Они связались с Александром в соцсетях, выслали ему заявку на участие и уже через пару дней он был на съемках.

— Поначалу мне все было очень непривычно, я был немного застенчив, но потом мы разговорились с другими участниками, стали делиться опытом, и даже, можно сказать, сдружились. Еще был очень рад, когда узнал, кто будет вести проект. И с Клавой Кокой я был рад познакомиться — она очень позитивный человек, с которым приятно общаться, и тем более я был рад знакомству с Ниной Тарасовой. Она один из ведущих кондитеров страны и крутой шоколатье, я восхищаюсь ее работой, — пояснил Александр.

Выпуск с сибиряком выйдет в эфир 4 марта. Фото: предоставлено участником публикации

Готовил для шоу кондитер два десерта с сибирским колоритом: медовый торт с кедровым молоком в форме камня, и тарт с ягодами, которые Александр сам собирал в местных лесах.

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