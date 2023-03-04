«Снег растаял, а с ним и асфальт»: новосибирцы показали размытую дорогу на Димитровском мосту

В дорожном полотне образовались ямы. Фото: кадр из видео.

Новосибирцы сняли на видео разрушенную дорогу на Димитровском мосту. Верхний слой асфальта на проезжей части смыло водой.

— Снег растаял, а с ним и асфальт. Наглядно видно качество выполненного ремонта в прошлом году перед зимой. В обе стороны такая вот дорога, и пробки из-за этого весь день, — рассказала местная жительница Ольга Кожевникова в группе «АСТ-54».

Напомним, ранее в мэрии города сообщили, что Димитровский мост отремонтируют до 7 марта. По словам замначальника Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергея Эпова, мост не ремонтировали с начала 2000-х годов.

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