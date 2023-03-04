В Новосибирске в платежках поменялся регоператор по вывозу ТКО

Мусор теперь вывозит новый временный регоператор.
Фото: Альберт ДЗЕНЬ
В платежках у новосибирцев появился новый региональный оператор по вывозу мусора. Теперь в приложении «Платосфера» указаны счета от МУП «САХ» («Спецавтохозяйство»). С 11 февраля предприятие предоставляет эти услуги вместо «Экологии Новосибирск».
В приложении для оплаты ЖКХ в Новосибирске выставили счета от МУП «САХ».
Фото: Надежда РЫЖКИНА
Смена регоператора происходит автоматически. Мусор будут вывозить по прежнему графику и взимать прежнюю плату.
Напомним, ранее сообщилось, что «Экология Новосибирск» находится в стадии банкротства. МУП «САХ» займет ее пост не более чем на год.
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