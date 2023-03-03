Транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса «Тюмень-Новосибирск» на четыре часа.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса «Тюмень-Новосибирск» на четыре часа. Напомним, борт задержали в четверг, 2 марта, около часа дня по московскому времени в аэропорту Рощино.
— Когда самолет, летевший из Новосибирска, приземлился в Тюмени у него сработала сигнализация о некорректном запуске реверса. Пассажиры, которые должны были лететь этим бортом в обратном направлении, вынуждены были дождаться резервного борта, — рассказали в прокуратуре.
Техническую неисправность на самолете, которым люди должны были лететь изначально, устранили и борт снова допустили к полетам.
— Новосибирской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, — добавили в ведомстве.
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