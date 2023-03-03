Владимир Новиков занял пост главврача Искитимской больницы. Фото: минздрав НСО

В Новосибирской области в Искитимской больнице назначен новый главврач. Об этом в региональном минздраве сообщили 3 марта. Эту должность занял Владимир Новиков — до этого он возглавлял больницу в Кочках.

— Министр здравоохранения региона Константин Хальзов поблагодарил Алексея Кайгородова за 20 лет работы главным врачом и вручил Почетную грамоту Губернатора Новосибирской области, — сообщили в минздраве.

Представляя нового главврача министр также упомянул о том, что под его руководством Кочковская ЦРБ стала одной из лучших в регионе, с точки зрения оказания медпомощи. И он надеется, что такая же судьба ждет и Искитимскую больницу, которая больше по площади, а соответственно — принимающая больше пациентов.

Алексей Кайгородов, как заверили в минздраве, из больницы насовсем не уходит и будет работать там на другой должности.

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