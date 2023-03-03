В Бердске в свадебный лимузин врезалась легковушка. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Бердске в свадебный лимузин врезалась легковушка. Авария случилась днем третьего марта. О ДТП рассказали в соцсетях очевидцы.

— На улице Ленина недалеко от стоматологической клиники в свадебный лимузин врезалась легковушка, — сообщает паблик Вконтакте «АвтоБердск».

Информации о пострадавших в ДТП очевидцы не предоставили.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер