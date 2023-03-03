В Бердске в свадебный лимузин врезалась легковушка.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Бердске в свадебный лимузин врезалась легковушка. Авария случилась днем третьего марта. О ДТП рассказали в соцсетях очевидцы.
— На улице Ленина недалеко от стоматологической клиники в свадебный лимузин врезалась легковушка, — сообщает паблик Вконтакте «АвтоБердск».
Информации о пострадавших в ДТП очевидцы не предоставили.
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