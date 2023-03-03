В Новосибирской области лихачей на трассах будут ловить беспилотники

В Новосибирской области над трассами будут летать беспилотники. Фото: Госавтоинспекция НСО
В Новосибирской области над трассами будут летать беспилотники. Они будут помогать ГИБДД ловить водителей, выезжающих на встречку.
— За январь текущего года на дорогах Новосибирской области зарегистрировано 39 ДТП, связанных с выездом на встречную полосу. В авариях погибли 12 человек, 56 получили различные травмы, — рассказали в Госавтоинспекции.
Испытания беспилотников в ГИБДД провели 1 марта: за это время было выявлено 19 нарушений ПДД.
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