Заступился за соседку: в Барнауле судят мужчину, вступившего в перепалку с судебными приставами

Евгений Амеличкин увидел, как судебные приставы пытаются изъять автомобиль у его знакомой Виктории. Фото: стоп-кадр из видео / Толк

В Барнауле продолжается суд над мужчиной, который вступил в перепалку с судебными приставами, желая защитить соседку. Об этом сообщает «Толк».

История произошла летом 2022 года. Евгений Амеличкин увидел, как судебные приставы пытаются изъять автомобиль у его знакомой Виктории.

− Как пояснила Виктория, долг к ней от мамы перешел по наследству. Оставалось выплатить 60 тысяч. Просрочек не было, но приставы все равно решили изъять автомобиль, рыночная стоимость которого примерно 800 тысяч, − говорится в публикации.

Сибиряк подошел к ним и начал выяснять, в чем дело. В итоге все вылилось в конфликт. Как потом заявил один из судебных приставов Алексей Гончаров, Евгений оскорбил его, тем самым причинив моральные страдания.

Подсудимый отметил, что приставы отказались предъявить удостоверение. Также, по его словам, у них не было нагрудного знака.

В скором времени в суде перейдут к прениям сторон.

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