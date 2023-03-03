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НовостиПроисшествия3 марта 2023 14:47

«Учитель назвала симулянтом»: в Новосибирске третьеклассник сломал позвоночник на уроке физкультуры

В Новосибирске учитель назвала симулянтом третьеклассника, сломавшего позвоночник на физкультуре
Галина СИМОНОВА
Школьник сломал спину на уроке физкультуры.

Школьник сломал спину на уроке физкультуры.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске третьеклассник сломал позвоночник на уроке физкультуры. По словам мамы школьника, на уроке по заданию учителя дети выполняли кувырки через планку. При этом высотой она была не меньше метра. Произошло ЧП 10 февраля.

— Сын сломал три позвонка, делая упражнение. Учительница мало того, что назвала его симулянтом и с переломом посадила на скамейку, так потом еще и отправила одного в санчасть. С того момента школа никак не выходила с нами на связь, а на мой вопрос по поводу домашнего обучения ответили коротко, что его сейчас у нас в школе нет и дальнейшее обучение и восстановление сына — моя проблема, — рассказала женщина в паблике Вконтакте «ЧП Новосибирск».

Женщина хочет, чтобы в школе провели расследование и выяснили, прежде всего, предусмотрены ли такие упражнения для третьеклассников, а также разобрались в ситуации с ее сыном.

КП-Новосибирск выясняет подробности произошедшего.

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