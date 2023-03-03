Новосибирским школьникам показали работу пожарных и рассказали о правилах поведения при ЧС

Особый интерес у учащихся вызвала демонстрация приемов оказания первой помощи. Фото: Анатолий Якимов

Недавно ребята из новосибирской школы № 94 побывали в одной из пожарных частей. Там им показали работу огнеборцев, а также рассказали о правилах поведения при ЧС.

Мероприятие состоялось в четверг, 2 марта. Перед школьниками выступили сотрудники ГУ МЧС России по Новосибирской области и волонтеры регионального отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям.

− Особенность мероприятия заключалась в том, что оно проходило на территории пожарной части № 6 в Ленинском районе, − пишет «Горсайт».

Ребятам рассказали, как нужно действовать во время пожара, и как вести себя на льду водоема. Особый интерес у учащихся вызвала демонстрация приемов оказания первой помощи.

Классный руководитель 6 «А» класса Наталья Полещук отметила, что мало кто умеет оказывать первую помощь. Поэтому крайне важно показать на практике, что нужно делать в экстренной ситуации.

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