В Новосибирске троллейбус № 13 уберут с площади Будагова из-за стройки моста

В Новосибирске троллейбусу №13 изменят маршрут с вечера 4 марта до утра 5 марта.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске троллейбусу №13 изменят маршрут с вечера 4 марта до утра 5 марта. Об этом рассказали в мэрии города. Связаны изменения со стройкой четвертого моста.
— Это связано с проведением с 21 часа 4 марта до 10 часов 5 марта монтажа пролетного строения на мостовом переходе в створе улицы Ипподромской, где будет отключено электричество в районе площади Инженера Будагова, — сообщили в мэрии.
Троллейбус на время работ будет ходить по измененному маршруту: от конечной остановки «Ул. Учительская», по улицам Богдана Хмельницкого, Танковая, Ипподромская, Писарева, Красный проспект, где троллейбус развернется на пересечении с улицей Крылова, по Красному проспекту, улице Писарева, Ипподромская, Танковая, Богдана Хмельницкого снова до конечной на «Учительской».
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