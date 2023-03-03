В Новосибирске троллейбус № 13 уберут с площади Будагова из-за стройки моста

В Новосибирске троллейбусу №13 изменят маршрут с вечера 4 марта до утра 5 марта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске троллейбусу №13 изменят маршрут с вечера 4 марта до утра 5 марта. Об этом рассказали в мэрии города. Связаны изменения со стройкой четвертого моста.

— Это связано с проведением с 21 часа 4 марта до 10 часов 5 марта монтажа пролетного строения на мостовом переходе в створе улицы Ипподромской, где будет отключено электричество в районе площади Инженера Будагова, — сообщили в мэрии.

Троллейбус на время работ будет ходить по измененному маршруту: от конечной остановки «Ул. Учительская», по улицам Богдана Хмельницкого, Танковая, Ипподромская, Писарева, Красный проспект, где троллейбус развернется на пересечении с улицей Крылова, по Красному проспекту, улице Писарева, Ипподромская, Танковая, Богдана Хмельницкого снова до конечной на «Учительской».

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