«Надели на голову мешок и потащили»: жительницу Новосибирска похитили в ее день рождения

Внезапное похищение стало для сибирячки настоящим шоком. Фото: Наташа Лисица

Популярный блогер из Новосибирска Ольга Платонова, которую называют сибирской Круэллой за ее любовь к эпатажу, с размахом отметила свой день рождения. На вечеринке было все – большое количество гостей, яркие номера и сумасшедшие перформансы. А еще − похищение именинницы. О неожиданном развитии событий Ольга рассказала КП-Новосибирск.

Грандиозная вечеринка прошла 28 февраля и собрала чуть больше 100 гостей.

− У меня был план мероприятия, мы его четко придерживались. И тут мне говорят: «Выйди на сцену!». Я подумала, что сейчас будут дарить подарок. Я вышла, и тут резко включается сирена. Мне надели на голову мешок и потащили на улицу. Я ору, мне так страшно было. Все гости за нами побежали. На улице мешок сняли, а там – крутое фаер-шоу. Это было феерично! – поделилась с КП-Новосибирск блогер.

Но не это больше всего шокировало гостей. Огромное впечатление на них произвели подготовленные Ольгой выступления.

− Гостей больше всего поразили мои выступления. Я продумала все до мелочей, чтобы получилось настоящее шоу. Все были в шоке, так как одна сценка сменялась другой, я поменяла примерно семь костюмов за вечеринку. Гости не выпускали из рук телефоны, чтобы успеть все снять, − рассказала сибирячка.

Ольга добавила, что у нее на празднике собралась фэшн-группировка, состоящая из популярных блогеров. Они записали песню и подготовили клип специально для именинницы.

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