Бездомная собака напала на сибирячку и порвала ей штаны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На жительницу Барнаула напала агрессивная бродячая собака. Произошло это 1 марта рядом с Нагорным парком. Собака укусила девушку и разорвала ей штаны, пишет amic.ru.

Как рассказала девушка журналистам, собака неадекватно реагирует на всех прохожих. Животное сперва облаяло девушку, а затем набросилось на нее.

– Она напала, разорвала штаны, расцарапала кожу и прикусила мне ногу чуть ниже икры, – говорит пострадавшая.

Агрессивную собаку отогнали от девушки.

Известно, что пострадавшая обратилась в приют «Ласка». Там обещали поймать собаку и забрать ее с улицы.

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