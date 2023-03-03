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НовостиПроисшествия3 марта 2023 13:27

Бездомная собака напала на сибирячку и порвала ей штаны

У пострадавшей сильный стресс
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Бездомная собака напала на сибирячку и порвала ей штаны.

Бездомная собака напала на сибирячку и порвала ей штаны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На жительницу Барнаула напала агрессивная бродячая собака. Произошло это 1 марта рядом с Нагорным парком. Собака укусила девушку и разорвала ей штаны, пишет amic.ru.

Как рассказала девушка журналистам, собака неадекватно реагирует на всех прохожих. Животное сперва облаяло девушку, а затем набросилось на нее.

– Она напала, разорвала штаны, расцарапала кожу и прикусила мне ногу чуть ниже икры, – говорит пострадавшая.

Агрессивную собаку отогнали от девушки.

Известно, что пострадавшая обратилась в приют «Ласка». Там обещали поймать собаку и забрать ее с улицы.

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