Бездомная собака напала на сибирячку и порвала ей штаны.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На жительницу Барнаула напала агрессивная бродячая собака. Произошло это 1 марта рядом с Нагорным парком. Собака укусила девушку и разорвала ей штаны, пишет amic.ru.
Как рассказала девушка журналистам, собака неадекватно реагирует на всех прохожих. Животное сперва облаяло девушку, а затем набросилось на нее.
– Она напала, разорвала штаны, расцарапала кожу и прикусила мне ногу чуть ниже икры, – говорит пострадавшая.
Агрессивную собаку отогнали от девушки.
Известно, что пострадавшая обратилась в приют «Ласка». Там обещали поймать собаку и забрать ее с улицы.
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