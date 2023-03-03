Новосибирцам перечислили неочевидные симптомы гастрита. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов перечислил, какие симптомы сигнализируют о гастрите. Их часто игнорируют пациенты, отметил медик в беседе с NEWS.ru

– Основных симптомов у гастрита нет. При классическом гастрите есть воспаление желудка и разрушается слизистая оболочка. Тогда ничего не болит и вообще все прекрасно, просто возникает небольшой дискомфорт во время приема пищи или после, — говорит Вялов.

Вялотекущее воспаление чревато нарушением работы желудка. При этом человек начинает испытывать тяжесть, раннее чувство насыщения, переполненность желудка. А может наоборот пропасть чувство сытости. Или же появиться жжение в верхней части живота. Гастрит врачи дифференцируют по вариантам боли, а также по ощущением переполненности или тяжести.

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