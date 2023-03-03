Мобилизованный 37-летний Алексей Махмутов из Бердска погиб в зоне СВО

37-летний Алексей Махмутов погиб в ходе специальной военной операции. Фото: администрация Бердска

Уроженец Бердска 37-летний Алексей Махмутов погиб в ходе специальной военной операции. В зону СВО сибиряка призвали в рамках частичной мобилизации в конце сентября.

— Родные и близкие Алексея отзываются о нем как о добром и отзывчивом человеке, который никому никогда не причинял зла и имел много надежных и верных друзей, — сообщается на сайте Бердской администрации. — Мы склоняем голову перед доблестью и мужеством наших воинов. Их подвиг достоин вечной памяти!

Алексей родился в Бердске 21 марта 1985 года, здесь же окончил 6-ой лицей и Бердский электромеханический колледж, а потом отправился работать на БЭМЗе.

Церемония прощания с Алексеем Махмутовым пройдет 4 марта с 12:00 до 13:00 по адресу: ул. М. Горького, 44 (Кафедральный собор Преображения Господня).

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