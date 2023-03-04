В Новосибирске выходные начнутся со снегопада и похолодания до -11

В Новосибирске похолодает до -11. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Зимняя погода возвращается, и на этот раз похолодает гораздо сильнее, чем в будние дни этой недели. Согласно прогнозу синоптиков, температура 4 марта опустится до -9…-11 градусов ночью и до -4…-6.

— Ожидается переменная облачность, временами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер подует со скоростью 7-12, местами до 17 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области ночью будет -9, -14, при прояснениях до -19, по юго-востоку -3, -8 градусов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер