В Новосибирской области вертолетчики ЦВО выполнили учебно-тренировочные полеты на предельно низких высотах

В мероприятиях приняли участие экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор». Фото: пресс-служба ЦВО

Вертолетчики Центрального военного округа выполнили учебно-тренировочные полеты на предельно низких высотах. Мероприятия боевой подготовки прошли в Новосибирской области.

В мероприятиях приняли участие экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В «Терминатор», сообщили в пресс-службе ЦВО.

Экипажи выполнили задачи по технике пилотирования на высоте до 50 метров над землей. Также они отработали посадку «вертушек» на неподготовленные площадки, продемонстрировали практические навыки по управлению вертолетами. Военнослужащие выполняли взлет, посадку, полет по заданному маршруту с разведкой и обнаружением объектов условного противника.

− В учебно-тренировочных полетах были задействованы около 50 военнослужащих из числа летного, инженерно-технического состава отдельного вертолетного полка, входящего в состав общевойскового объединения ВВС ПВО Центрального военного округа, − уточнили в пресс-службе.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в небе над городом заметили семь вертолетов.

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