В Новосибирске в микрорайоне Клюквенный пять участков выставят на торги

В Новосибирске в микрорайоне Клюквенный пять участков площадью от 4 до 10 гектар выставят на торги. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске в микрорайоне Клюквенный пять участков площадью от 4 до 10 гектар выставят на торги. Об этом рассказали в региональном правительстве. Земля, общей площадью миллион квадратных метров, предназначена под строительство жилых домов — при условии, что все они будут выполнены в единой концепции.

— Такой проект мы впервые реализуем на территории области. Бюджет Новосибирской области в течение 5 лет вложит 25 миллиардов рублей в развитие таких территорий. И первая территория, которая уже подготовлена к освоению — поселок Клюквенный, куда из бюджета региона будет направлено 7 миллиардов рублей на развитие инфраструктуры, — подчеркнул Владимир Знатков.

Аукцион на передачу в субаренду первых участков стартует в марте. Принять участие смогут все желающие застройщики.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber