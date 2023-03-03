В Новосибирске не стали возбуждать дело на «чёрного косметолога», криво наколовшего клиентке губы

Девушка раньше наращивала ресницы, а теперь колет губы. Фото: скриншот из видео/предоставлено Дианой/Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске не стали возбуждать дело об административном правонарушении на «чёрного косметолога». Напомним, что в декабре прошлого года сотрудники московского фонда «Черный шприц» наведались к «специалисту». Женщина пряталась от недовольной клиентки и не возвращала предоплату остальным девушкам. Претензия одна – криво наколола губы.

Оказалось, что от рук псевдокосметолога пострадали многие клиентки. Девушки написали заявления в полицию. На днях одной из них пришел ответ от новосибирского Роспотребнадзора. Административное дело в ведомстве возбуждать отказались.

- Советуем вам обратиться к исполнителю с письменной претензией, вручив ее ему лично в руки или отправив почтой. Если урегулировать конфликт не удастся, то стоит обратится в суд, - говорится в решении Управления Роспотребнадзора по НСО.

Специалисты аргументируют свой отказ, ссылаясь на закон о защите прав потребителей. Согласно которому, все можно решить без вмешательства ведомства.

- Если предпринимательская деятельность лица ведется без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица, то она незаконна, и на это должна реагировать полиция, - пояснили в ответе.

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