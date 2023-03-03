Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в отправке благотворительной помощи в зону СВО

Андрей Травников пообщался с участниками акции и представителями бизнеса. Фото: правительство НСО
Новосибирцы отправляют в зону спецоперации благотворительную помощь, собранную в рамках акции «Рябина». Процесс проконтролировал губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Андрей Травников пообщался с участниками акции и представителями бизнеса. Также губернатор осмотрел машины, которые доставят груз в зону СВО.
− Спасибо за эту акцию! В последнее время часто звучит вопрос о централизации, координации, я свою позицию уже высказывал – мы не настаиваем на том, чтобы собрать всю помощь в какой-то единый центр. Кто-то пользуется возможностями областных министерств и департаментов, штабом партии «Единая Россия», штабом Общероссийского народного фронта, кто-то, как вы, организовывает подобные акции – все это правильно, нормально. Единственное пожелание – обмениваться информацией, для того, чтобы не было дублирования, чтобы помощь была адресной и точечной, − отметил глава Новосибирской области.
Гендиректор Агентства инвестиционного развития НСО Александр Зырянов рассказал, что собранную в рамках акции продукцию передадут конкретным воинским подразделениям. Он пообещал лично доставить груз на Донбасс. Также военнослужащим передадут две бронированные ГАЗели.
В рамках благотворительной акции собрали более 10 миллионов рублей. На эти деньги закупили различные вещи, необходимые военнослужащим. В акции приняли участие многие новосибирские предприниматели – они с удовольствием предоставили свою продукцию.
Благотворительная акция «Рябина» организована Агентством инвестиционного развития НСО и Ассоциацией «Интеграция». Она стартовала 4 ноября 2022 года при поддержке областных властей.
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