Димитровский мост в Новосибирске отремонтируют до 7 марта

В Новосибирске будут ремонтировать Димитровский мост. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске будут ремонтировать Димитровский мост. Работы планируют закончить до 7 марта, рассказали в пресс-службе мэрии города.

− До 7 марта дорожным службам Новосибирска предстоит устранить около 600 квадратных метров разрушенного дорожного полотна на Димитровском мосту, − уточнили в муниципалитете.

По словам замначальника Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Сергея Эпова, на мосту разрушается верхний слой асфальта. Чиновник добавил, что с начала 2000-х годов на объекте не проводили ремонт.

Из-за повреждения гидроизоляции вода скапливалась в нижних слоях дорожной одежды и разрушала покрытие. Сейчас дорожники используют литой асфальтобетон, чтобы поддерживать проезжую часть в рабочем состоянии.

Сергей Эпов подчеркнул, что до середины следующей недели устранят основной объем дефектов. В 2023 году будет разработана проектная документация, после чего все слои дорожной одежды полностью заменят.

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