В Новосибирске директора «НСК-Инвест», обманувшего дольщиков, отправили в СИЗО. Фото: Мария НОВИКОВА

В Центральный районный суд Новосибирска в наручниках и под конвоем 3 марта доставили председателя правления ЖСК «НСК-Инвест» Сергея Степанова. 60-летнего мужчину обвиняют в мошенничестве на 84 миллиона рублей.

По версии следствия, застройщик похитил деньги дольщиков при возведении жилого дома на улице Добролюбова, 162/1:

– Директор организации, введя в заблуждение участников долевого строительства, заключил с ними договоры, не имея разрешительных документов. Срок сдачи объекта истек, однако дом не достроен и не введен в эксплуатацию, - сообщили КП-Новосибирск в региональном управлении СКР.

Следователь заявил ходатайство о заключении фигуранта под стражу. Его подержал и представитель прокуратуры. Адвокат обвиняемого просил о более мягкой мере пресечения. Судья постановил поместить Степанова в СИЗО на 2 месяца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber