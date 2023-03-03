Сбербанк и Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Кемеровской и Томской областях договорились о сотрудничестве при реализации недвижимого имущества и сдаче его в аренду в Томской и Кемеровской областях

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Документ предполагает публикацию извещений о продаже реализуемого, а также сдаваемого в аренду Управлением недвижимого имущества на Портале DA. По планам ведомства, сотрудничество будет включать в себя как аренду имущества, так и его реализацию.

Татьяна Черникова, заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- Изначально Портал DA создавался как ресурс для продажи залоговых и непрофильных активов Сбера, но сегодня он трансформировался уже в полноценный маркетплейс. Мы рады, что расширяем перечень своих партнеров, и уверены, что наша платформа поможет Межрегиональному территориальному управлению Росимущества повысить эффективность реализации имущества, а также вовлечения его в хозяйственный оборот на правах аренды.

«Портал DA» - это сервис по реализации непрофильных и залоговых активов, на котором в настоящее время продаётся более девяти тысяч объектов (недвижимость, автомобили, производственные предприятия, оборудование и др.). В Сибирском регионе за 2022 год через Портал DA совершено сделок с коммерческой недвижимостью на общую сумму порядка 561 млн руб., с жилой недвижимостью - 124 млн руб.