В Новосибирске завершились поиски 48-летнего мужчины в бежево-черной куртке

Поиски мужчины завершились успешно.
В Новосибирске успешно завершились поиски 48-летнего мужчины в бежево-черной куртки, который пропал после работы. Мужчина жив, с ним все хорошо.
— На горячую линию отряда было передано свидетельство, после того как полиция проверила полученную нами информацию, пропавшего нашли, — рассказала КП-Новосибирск руководитель направления пресс-службы поискового отряда «ЛизаАлерт» НСО Ольга Бобкова.
Напомним, что сибиряка искали с 28 февраля. Мужчина должен был забрать ребенка с кружка, но так и не приехал за ним.
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