«Обидно до слез»: в Новосибирске водитель иномарки окатила грязью маму с коляской

В Новосибирске иномарка на скорости проехала по луже и окатила грязью маму с ребенком. Фото: предоставлены Катериной

В Новосибирске иномарка на скорости проехала по луже и окатила грязью пешеходов. В неприятную ситуацию попала Катерина Емельянова – она шла по тротуару вместе с маленьким сыном в коляске. Подробности произошедшего местная жительница раскрыла в беседе с КП-Новосибирск.

По словам сибирячки, инцидент произошел на участке между Храмом Михаила Архангела и остановкой Днепрогэсовская в Октябрьском районе. В какой-то момент автомобиль Mercedes-Benz наехал на лужу, после чего грязная жижа полетела на маму с малышом.

− Моя подруга увидела, что за рулем сидела женщина. Она торопилась проскочить светофор, в итоге тормозила на красный. Водители фур и общественного транспорта притормаживали, а тут просто легковушка... – рассказала КП-Новосибирск Катерина. − Обидно до слез, это мы так в аптеку с сыном сходили. Рядом у нас нет ничего из магазинов, приходится ходить до микрорайона Европейский берег. Этот участок дороги никак не миновать. Который год там ямы, в них скапливаются огромные лужи, ремонта не видно.

Сибирячка добавила, что попадала в похожую ситуацию и осенью 2022 года.

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