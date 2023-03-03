Режим ЧС могут ввести под Новосибирском из-за массовой гибели коров

На ферме в Кочковском районе от голода погибло 400 коров. Фото: прокуратура НСО

На территории Новорешетовского сельсовета в Кочковском районе, где от голода погибло 400 коров, могут ввести режим ЧС. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В пятницу, 3 марта, прокурор Кочковского района Руслан Нуреев принял участие в заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности правительства НСО. Там обсудили ситуацию, связанную с мором животных, и оценили возможные последствия.

Была создана межведомственная рабочая группа, в состав которой вошли глава Кочковского района, глава Новорешетовского сельсовета, начальник отдела ГО и ЧС района, представители управления ветеринарии, а также владелец фермы, который допустил массовый падеж коров.

Руслан Нуреев внес представление главе Кочковского района о необходимости срочно ликвидировать трупы животных. Также прокурор предложил ввести режим ЧС.

− В отношении организации, осуществляющей сельскохозяйственную деятельность, проводится проверка, − сообщили в прокуратуре.

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