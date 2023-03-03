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НовостиОбщество3 марта 2023 8:13

«Летели достаточно низко»: новосибирцы заметили над городом семь вертолетов

Новосибирцы заметили над городом семь вертолетов
Анастасия ХРОМЫХ
Все вертолеты летели в одну сторону.

Все вертолеты летели в одну сторону.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В пятницу, 3 марта, над Новосибирском пролетели семь вертолетов. Об этом КП-Новосибирск рассказал читатель.

− Нахожусь у выезда из города. Мимо меня пролетело семь вертолетов за последние 10-15 минут. Все летели в одну сторону, причем достаточно низко, − поделился с КП-Новосибирск местный житель.

С чем это связано – пока неизвестно.

КП-Новосибирск обратилась в пресс-службу Центрального военного округа – там пообещали предоставить информацию позже.

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