«Летели достаточно низко»: новосибирцы заметили над городом семь вертолетов

Все вертолеты летели в одну сторону.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В пятницу, 3 марта, над Новосибирском пролетели семь вертолетов. Об этом КП-Новосибирск рассказал читатель.
− Нахожусь у выезда из города. Мимо меня пролетело семь вертолетов за последние 10-15 минут. Все летели в одну сторону, причем достаточно низко, − поделился с КП-Новосибирск местный житель.
С чем это связано – пока неизвестно.
КП-Новосибирск обратилась в пресс-службу Центрального военного округа – там пообещали предоставить информацию позже.
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