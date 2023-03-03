«Летели достаточно низко»: новосибирцы заметили над городом семь вертолетов

Все вертолеты летели в одну сторону. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В пятницу, 3 марта, над Новосибирском пролетели семь вертолетов. Об этом КП-Новосибирск рассказал читатель.

− Нахожусь у выезда из города. Мимо меня пролетело семь вертолетов за последние 10-15 минут. Все летели в одну сторону, причем достаточно низко, − поделился с КП-Новосибирск местный житель.

С чем это связано – пока неизвестно.

КП-Новосибирск обратилась в пресс-службу Центрального военного округа – там пообещали предоставить информацию позже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber