Свиристели пропали из Новосибирска - орнитолог объяснил, в чем дело

Орнитолог объяснил, почему свиристели пропали из Новосибирска. Фото: Виктория МИНАЕВА

Жители Новосибирска заметили – в городе нет свиристелей. Такая ситуация, по их словам, не первый год. Об этом горожане сообщили в редакцию КП-Новосибирск. Оказалось, наблюдения их верны. Орнитолог Алексей Яновский объяснил, в чем дело.

– Уже второй год подряд, включая осенние, зимние и весенние месяцы, свиристелей в Новосибирске и окрестностях не видно и не слышно. Нет свиристелей, которые в прежние годы всегда налетали тучами в октябре или в середине зимы, а также во время пролета на север в апреле. Они оставались в городе, пока в скверах и парках не закончатся ягоды рябины, боярышника и плоды ранеток. Весной им приходилось довольствоваться тем, что они в суматохе роняли на снег зимой, а после схода снега это лежало на земле. Но вторую зиму ягоды рябины висят нетронутыми. Позапрошлогодние ягоды - черные сухие, а прошлогодние еще красные. Ранетки и боярышник к весне уронят плоды. А рябина нет, – рассказал КП-Новосибирск ученый.

Почему свиристели больше не прилетают в Новосибирск? Точную причину, уверен Алексей Яновский, назвать сложно. Ученый поделился основной версией.:

– Трудно точно ответить, не зная ситуации с популяцией свиристелей во всем ареале. Главным образом там, где они воспроизводят потомство. А это редколесья северной тайги и лесотундры. В тех краях летом уже несколько лет были обширные лесные пожары. Лесные пожары не только уничтожают их места гнездования но и вызывают задымление на огромных территориях, даже вдали от очагов горения. В дыму ловить и собирать насекомых на корм птенцам невозможно. Несколько лет назад бёрдвотчеры уже били тревогу о судьбе хищных птиц из-за лесных пожаров и вызванного ими задымления. Вероятно, сия же участь постигла и свиристелей, – говорит эксперт.

По словам ученого, приходится подозревать некую катастрофу с воспроизводством популяции свиристелей.

– Хорошо, если речь идти может также об изменениях в путях сезонных миграций птиц этого вида. Ведь ареал свиристелей, по терминологии орнитологов и зоогеографов, циркумполярный. Они гнездятся как в нашем, так и западном полушарии. В Канаде и на Аляске. Почему-то свиристели теперь не хотят на зиму лететь в южную часть Сибири и расположенные там города. Самое ощутимое последствие – это ухудшение эстетики посадок рябины с чернеющими на ветках старыми ягодами, что препятствует нормальному цветению этих деревьев. У рябины такое вот плохое качество в отличие от всех других декоративных деревьев и кустарников, – заключил Алексей Яновский.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber