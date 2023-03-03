Первая в Новосибирске инклюзивная кофейня «Шарлотка» вернулась с открытием в торговом центре «Мега»

В Новосибирске вновь открылась первая инклюзивная кофейня в регионе. Фото: Кофейня-Кондитерская "Шарлотка".

В Новосибирск вернулась первая инклюзивная кофейня «Шарлотка». В начале марта она открыла двери в креативном пространстве «Место Есть 2.0» в торговом центре «Мега». Об этом КП-Новосибирск рассказал один из основателей заведения Сергей Лиджиев.

Сейчас в команду набирают как ребят с синдромом Дауна, так и нормотипичных бариста. Это необходимо, чтобы соблюдать график: «Мега» работает с 10 утра до 22 часов.

– У инклюзивных бариста график будет составлен с учётом требований действующего законодательства и личных возможностей ребят, – уточнил КП-Новосибирск Сергей Лиджиев.

Как отмечает владелец кофейни, в инклюзивном заведении приходится сталкиваться с такими же сложностями, как у всех – нужно придумать классный маркетинговый ход для привлечения трафика. Например, запустить внутреннюю доставку для сотрудников торгового центра.

Напомним, из-за трудностей с поиском клиентов кафе закрылось в 2022 году. Тогда кофейня располагалась на улице Серебренниковской.

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