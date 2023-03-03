Для перевозки детей в Новосибирской области подготовили более 60 автобусов.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирской области для перевозки детей подготовили 62 новых школьных автобусов. Их уже зарегистрировали, поставили на учет. Транспорт готов к перевозке детей. Об этом сообщили в правительстве Новосибирской области. Этот и другие вопросы обсудили в пятницу, 3 марта, на заседании оперштаба. Оно прошло под руководством замгубернатора Сергея Нелюбова.
– Все районы области завершили работу по регистрации школьных автобусов в ГИБДД и все 62 новых школьных автобуса поставлены на учет, – сказал на заседании замминистра образования Новосибирской области Юрий Савостьянов.
Замгубернатора Сергей Нелюбов на мероприятии также напомнил о необходимости усиления безопасности в плане очистки кровель и территорий школ от наледи и снега. Сейчас в условиях изменения погоды возможен сход ледяных глыб с крыш и козырьков школ. В связи с чем в правительстве призвали усилить безопасность детей и педагогов.
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