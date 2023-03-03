Шесть километров дорог в Новосибирской области оснастят современным освещением

Источники света установят на трассах, путепроводах и пешеходных переходах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2023 году в Новосибирской области оснастят современным освещением шесть километров дорог и пять социально значимых объектов. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Работы проведут в рамках региональной программы «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области».

Источники света установят на трассах, путепроводах и пешеходных переходах. Как отметили в правительстве, система освещения развивается планомерно.

Уже известны объекты, на которых появятся современные приборы. Это путепровод через ж/д пути станции Барабинск, пешеходные переходы на участке «12 км а/д «К-12» – Криводановка» и трассе «Новосибирск – Тулинский», а также трасса «73 км а/д «К-17р» − Верх-Ирмень» и пешеходные переходы трассы «Новосибирск-Кочки-Павлодар».

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