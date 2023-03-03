В Новосибирске в феврале гэбээровцы предотвратили более полутысячи правонарушений

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

В феврале группы быстрого реагирования Агентства Безопасности совершили 1956 выездов по тревогам, поступившим на пульт централизованного наблюдения.

Наибольшее число - 1250 - поступило от охранных сигнализаций, 597 раз ГБР вызывали нажатием тревожных кнопок, 85 раз сигналы тревоги поступали от автоматических пожарных сигнализаций и 24 раза о происшествиях в дежурную часть сообщалось по телефону.

В результате оперативного реагирования охранниками и бойцами ГБР ГВАРДИИ было пресечено 522 правонарушения (282 хулиганства и 240 попыток хищения), задержаны 258 правонарушителей.

Несмотря на короткий месяц, количество задержанных за совершение правонарушений детей и подростков (несовершеннолетних) увеличилось. В феврале этого года их было 24 (в январе - 16).

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ взаимодействовали с правоохранительными органами за месяц 98 раз.