Сбер в ходе Красноярского экономического форума подписал рекордное количество соглашений на общую сумму более 150 млрд рублей

Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк

Сбер, ставший партнером XIX Красноярского экономического форума, подписал рекордные для компании 14 соглашений о сотрудничестве с ключевыми предприятиями Сибири, а также органами власти регионов.

Документы касаются развития туризма, цифровизации, ключевых инвестиционных проектов в области строительства, здравоохранения, общественного транспорта и других. Общая сумма инвестиций составит более 150 млрд рублей.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

- В этом году КЭФ стал для Сбера особенно продуктивным. Мы подписали комплекс соглашений с нашими стратегическими партнерами - крупным бизнесом Сибири, органами власти ряда регионов, а также Межрегиональной ассоциацией «Сибирское соглашение». Для нас по-прежнему одним из важных фокусов остается ESG-повестка: например, благодаря достигнутым договоренностям, в Сибири свое развитие получит экологически ориентированная инфраструктура - речь в первую очередь о проектах в социальной, транспортной и дорожно-коммунальной сферах.

В этом году КЭФ проходит в гибридном формате - спикеры участвовали в мероприятии как офлайн, так и онлайн. Форум традиционно посвящен развитию Сибири - в рамках деловой программы для участников и гостей были подготовлены презентации в формате роуд-шоу, на которых были представлены инвестиционные и технологические проекты.