«Вернули, потому что шипит на мужчин»: в Новосибирске грустный кот не может найти дом

Кот Лотос ищет новый дом в Новосибирске. Фото: предоставлены Лидией.

В Новосибирске персидский кот экзотической породы с грустной мордочкой уже полгода не может найти себе дом. От серого пушистого друга по кличке Лотос отказались уже двое человек, он «прыгает» по передержкам, хотя нуждается в постоянных любящих хозяевах. О нелёгкой судьбе кота КП-Новосибирск рассказала волонтёр Лидия.

Когда умерла его хозяйка, с которой он прожил пять лет, кота вместе с ещё одной британской кошкой отдали на передержку волонтёрам «всего на 10 дней»: хозяйка улетала по делам. А затем пришло сообщение: «Мы в ответе за тех, кого приручили, но у меня тяжёлое положение. Я не готова забирать котов».

Лотоса отдали на передержку, а затем нашли для него дом. Но и тут возникли проблемы.

– Сейчас новая хозяйка возвращает его обратно. Говорит, что Лотос показывает характер – шипит, причем только на мужчин. Женщинам он даёт себя погладить. Кот в нескончаемом стрессе. Боюсь представить, что с ним произошло, его историю знаю только со слов бывшей владелицы, которая бросила животных у нас, – рассказала КП-Новосибирск Лидия.

Лотос многого боится и шипит на мужчин, но дает себя погладить женщинам. Фото: предоставлено Лидией.

Теперь коту нужна спокойная домашняя обстановка. Вечно бегать по передержкам он не может.

– Если новая семья проявит любовь и заботу, Лотос перестанет бояться и защищаться. Он в полной мере сможет подарить хозяевам свою ласку, – уверены волонтёры.

Коту около 5 лет, он кастрирован и всегда ходит в лоток. Других животных побаивается.

Если вы хотите забрать Лотоса к себе, свяжитесь с Лидией по телефону: +7 (952) 948-68-16.

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