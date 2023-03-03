В Новосибирске будут судить мать двоих детей, погибших на пожаре в Первомайке. Фото: "Моя Первомайка // соцсети".

В Новосибирске до суда дошло дело 24-летней матери двоих детей, погибших на пожаре в Первомайском районе города. Молодой женщине вменяют то, что она оставила малышей в опасности. Да и в целом не исполняла обязанности по их воспитанию. В отношении сибирячки завершили расследование уголовного дела.

– Следствие установило, что с 29 сентября 2020 по 20 декабря 2022 года в Новосибирской области мать малолетних детей ненадлежащим образом исполняла обязанности по их воспитанию. Она оставляла детей в условиях, не отвечающих требованиям их безопасности, без присмотра с ее стороны на длительное время в арендованных квартирах в ненадлежащем санитарном состоянии с малознакомыми людьми, – напомнили в СК РФ по Новосибирской области.

В роковой день, в декабре 2022, мать в очередной раз оставила малышей на 19-летнюю няньку. Та приглядывала за ними за деньги. Но горе-няне понадобилось уйти. Ее не смутило, что крохи останутся одни. Девушка отправилась на ресницы, а в квартире, где без присмотра остались дети, начался пожар. В результате возгорания брат и сестра погибли.

Дело матери, которая не занималась воспитанием детей, направили в суд. Там его рассмотрят по существу.

Ранее КП-Новосибирск писала, что женщину, потерявшую детей, видели в ночном клубе. Там она развлекалась и плясала.

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