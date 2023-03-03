«У нас в подъезде соседа зарезали»: в новосибирской «китайской стене» на Кропоткина убили 45-летнего военного пенсионера

В новосибирской "китайской стене" зарезали военного пенсионера. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В новосибирской «китайской стене» – длинном доме на Кропоткина, 127, зарезали 45-летнего военного пенсионера. Он выпивал со знакомым, а тот накинулся на него с ножом. Убийство произошло в 12-ом подъезде дома утром 28 февраля.

– В нашем подъезде соседа зарезали, – рассказывает КП-Новосибирск местная жительница Вероника. – На шестом этаже жил, довольно крупный мужчина, называл себя военным пенсионером. Готовил сам, был холостяком. Вежливый, доброжелательный, улыбчивый человек. В лифте когда встречались, всегда здоровался.

Однако знакомые нередко замечали за ним вредные привычки, которые в конечном итоге привели к его гибели.

– Часто за спиртным ходил, запах чувствовался. К нему захаживали друзья, выпивал в компании. Вот один из них и убил, – подозревают соседи.

Подробности КП-Новосибирск рассказали в следственном управлении СК России по Новосибирской области.

– Произошла ссора на бытовой почве. В результате обвиняемый, взяв нож, нанес знакомому не менее двух ударов в жизненно важные органы. Смерть 45-летнего потерпевшего наступила на месте происшествия, – сообщили КП-Новосибирск в СК.

В пресс-службе главного управления МВД России по Новосибирской области рассказали КП-Новосибирск, что убийцу задержали, когда он еще находился в квартире рядом с телом своей жертвы.

– Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления был задержан на месте сотрудниками патрульно-постовой службы отдела полиции № 3 «Заельцовский» управления МВД России по городу Новосибирску, – уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбудили в Заельцовском межрайонном следственном отделе. Нападавшего обвинили по статье 105 УК РФ об убийстве, теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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