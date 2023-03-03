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НовостиОбщество3 марта 2023 4:59

Эксперты рассказали, сколько родители старшеклассников в Новосибирске тратят в неделю на репетиторов

Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Эксперты рассказали, сколько родители старшеклассников платят тратят в неделю на репетиторов.

Эксперты рассказали, сколько родители старшеклассников платят тратят в неделю на репетиторов.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирские родители приняли участие в опросе сервиса по поиску работы SuperJob. Эксперты, опросив сибиряков, выяснили, сколько они платят репетиторам по подготовке к ЕГЭ. Выяснилось, что дополнительные занятия оплачивает 46% родителей, чьи дети учатся в 10-11 классах.

– Родители 9-классников тратят на частные уроки в среднем по 3600 рублей в неделю, родители учеников 10 и 11 класса — в среднем по 5300 рублей, – сообщают специалисты сайта по поиску работы.

Самые востребованные репетиторы у старшеклассников – педагоги по русскому, алгебре и геометрии. Также в список популярных предметов вошли химия, обществознание, английский, химия и физика.

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