Умер Владимир Фатеев – известный новосибирский художник

В Новосибирске умер известный художник Владимир Фатеев. Фото: "Новосибирск скорбит".

В Новосибирске из жизни ушел известный художник Владимир Фатеев. Трёхкратный лауреат премии «Парадиз», лауреат премии «Человек года» умер 2 марта. Известно, что Владимир Афанасьевич был участником многочисленных выставок.

– Фатеев умел выделить в сюжете самую главную мысль, отбросить все лишние подробности, – пишет «Новая Сибирь».

Известно, что родился Владимир Афанасьевич в 1951 году. Он окончил художественное училище имени Сурикова. До перестройки в Новосибирске и других российских городах оформил свыше 70 спектаклей.

Редакция КП-Новосибирск выражает искренние соболезнования родным и близким Владимира Фатеева.

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