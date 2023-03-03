Глава СКР Бастрыкин поручил проверить новосибирскую управляющую компанию с завышенными тарифами

Глава СКР проверит, почему новосибирская УК завышает цены на услуги.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям в Новосибирской области проверить управляющую компанию в Ленинском районе. Об этом сообщили в информационном центре СКР.
К руководителю СК России обратились жители Ленинского района. Они рассказали, что в управляющей компании, которая обслуживает их дома, неоправданно завышают цены на услуги.
В Новосибирске следователи организуют проверку по данному факту, после чего доложат Александру Бастрыкину о ее результатах.
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