Глава СКР Бастрыкин поручил проверить новосибирскую управляющую компанию с завышенными тарифами

Глава СКР проверит, почему новосибирская УК завышает цены на услуги. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям в Новосибирской области проверить управляющую компанию в Ленинском районе. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

К руководителю СК России обратились жители Ленинского района. Они рассказали, что в управляющей компании, которая обслуживает их дома, неоправданно завышают цены на услуги.

В Новосибирске следователи организуют проверку по данному факту, после чего доложат Александру Бастрыкину о ее результатах.

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