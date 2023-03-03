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НовостиПроисшествия3 марта 2023 3:58

Глава СКР Бастрыкин поручил проверить новосибирскую управляющую компанию с завышенными тарифами

Жители Ленинского района пожаловались на неоправданно высокие цены на услуги ЖКХ
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Глава СКР проверит, почему новосибирская УК завышает цены на услуги.

Глава СКР проверит, почему новосибирская УК завышает цены на услуги.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следователям в Новосибирской области проверить управляющую компанию в Ленинском районе. Об этом сообщили в информационном центре СКР.

К руководителю СК России обратились жители Ленинского района. Они рассказали, что в управляющей компании, которая обслуживает их дома, неоправданно завышают цены на услуги.

В Новосибирске следователи организуют проверку по данному факту, после чего доложат Александру Бастрыкину о ее результатах.

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