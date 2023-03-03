В поезде-музее Новосибирской области разместили экспозицию к 110-летию Александра Покрышкина

В новосибирском метро открыли экспозицию в честь 110-летия со дня рождения Александра Покрышкина. Фото: пресс-служба правительства НСО.

В новосибирском метрополитене разместили экспозицию в честь 110-летия со дня рождения героя Великой Отечественной войны, лётчика Александра Покрышкина. Выставку «Внимание! В небе – Покрышкин!» открыли в поезде-музее «Новониколаевск-Новосибирск», сообщили в пресс-службе правительства региона.

110 лет со дня рождения лётчика-аса будут отмечать 6 марта. В вагоне расклеили информационные плакаты с биографией Покрышкина, а также его фотографии.

Материалы для экспозиции предоставили в НГОНБ, краеведческом музее и техническом колледже имени А. И. Покрышкина. Увидеть экспозицию в метро можно будет всю весну и лето 2023 года.

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